Positiver Trend in einigen Sparten

Bei einigen Branchen war trotz der aktuellen Corona-Situation sogar eine positive Entwicklung bei den Lehranfängern zu beobachten: So konnte bei den Installations- und Gebäudetechnik ein Lehrlingsplus von 34 (+18,6%) verzeichnet werden, in den Lehrberufen Tischlerei und Tischlereitechnik ein Plus von 20 (+16,7%) und im Lehrberuf Zimmerei ein Plus von 16 (+29,1%).