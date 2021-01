Freitagfrüh hat das Bundesheer mit der Auslieferung von mehr als 51.684 FFP2-Masken an 243 Obdachlosen-Heime in ganz Österreich begonnen. Die Zeit drängt: Am Montag tritt die neue Notmaßnahmenverordnung in Kraft, spätestens ab dann brauchen die Pflegeeinrichtungen genügend Schutzmasken.