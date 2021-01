Fischbachers Schwester Dolore, die in München als Nonne lebt, stand ihrem Bruder Siegfried sehr nahe. Trotzdem wird er nicht bei ihr in Deutschland beerdigt werden. Gegenüber RTL erklärte die 78-Jährige, dass Siegfried in den USA bleibe und dort neben Roy Horn seine letzte Ruhestätte fände. Er werde gemeinsam mit seinem im Mai 2020 an den Folgen von Covid-19 verstorbenen Partner Roy Horn in ihrer Hauskapelle in Las Vegas liegen. „So war es immer vorgesehen“, sagte sie.