Verlust von 320 Millionen Euro

Besonders schmerzlich sei, dass durch das Fehlen der Ersteintritte von Urlaubsgästen (minus 75 Prozent) der Einnahmenausfall drastisch ausfallen werde. Allein bei dem großen Umsatzbringer, den Mehrtageskarten, die in diesem Winter so gut wie gar nicht verkauft würden, sei ein Verlust von 320 Millionen Euro prognostiziert, erläuterte Egger, der auch Geschäftsführer der Schmittenhöhebahn AG in Zell am See ist. Da die Seilbahnunternehmen bisher 80 Prozent ihres Umsatzes im Winter erzielten, werde sich der „Corona-Winter“ noch länger auf den Betrieb und die künftigen Investitionen auswirken.