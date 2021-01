Es sind klare Worte, die rund 70 Schülervertreter aus 31 Schulen der gesamten Steiermark in einem Offenen Brief an Bundeskanzler, Vizekanzler und Bildungsminister richten: „Seit letztem März befinden wir, Schülerinnen und Schüler, uns nun - mit kurzen Unterbrechungen - im Homeschooling. Nur etwa 40 Schultage wurden in diesem Semester in Präsenz abgehalten. Die Situation ist untragbar!“