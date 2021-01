Die Regierung in London erwägt, jedem Bürger, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, eine Sonderzahlung zukommen zu lassen. Was wie ein Bonus für eine ja eigentlich unerwünschte Ansteckung wirkt, hat einen ganz anderen Hintergrund. So sollen mehr Menschen dazu gebracht werden, sich an die Quarantäne-Verordnung zu halten. Medien berichteten von 500 Pfund (rund 560 Euro) als anvisierten Betrag.