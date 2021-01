Bis zu 8.000 Impfungen am Tag

Nach den steirischen Senioren sind niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, behinderte Menschen und auch das mobile Pflegepersonal zur Impfung vorgesehen. „Sobald Astra Zeneca zugelassen ist, können wir dann auch Impfstraßen öffnen und große Impfevents für die Allgemeinheit abhalten“, sagt Bogner-Strauß. Ab 1. Februar können sich alle Steirer online zur Impfung vormerken lassen. Für die Impfstraßen will man auf das Know-How der steirischen Krankenhausanstalten und vor allem der aktuell 22 eingerichteten Test-Stationen im ganzen Land zurückgreifen. „Diese Synergien werden wir sicher nutzen und sind da sehr flexibel“, betont Katastrophenschutz-Leiter Harald Eitner. Läuft alles nach Plan, hofft man in der Steiermark, dann bis zu 8000 Menschen täglich impfen zu können - der Bereich der niedergelassenen Ärzte wäre da gar nicht noch dabei.