In Wien hat Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag zu einer Gesprächsrunde mit Vertretern von Jugendvereinen geladen. Anlass waren Vorkommnisse in Favoriten in der Silvesternacht. Nun wurde ein Deeskalationspaket geschnürt. So soll etwa die Anzahl der Schulsozialarbeiter im Bezirk auf zehn verdoppelt werden. Auch Nacht-Streetwork wird es geben.