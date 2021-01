„Opfer will endlich Ruhe“

In einem Erpresserschreiben soll die Niederösterreicherin, die auch als Schlagersängerin auftritt, 10.000 Euro von ihm gefordert haben, dann würde sie ihrem Treiben ein Ende setzen. „Das Opfer will endlich Ruhe vor Ihnen haben“, erklärte ihr der Strafrichter damals und verurteilte sie zu elf Monaten bedingt inklusive Kontaktverbot.