SK Rapid Wien - SK Puntigamer Sturm Graz

Nicht weniger Spannung als am echten Rasen verspricht das virtuelle Duell zwischen dem SK Rapid Wien und dem SK Puntigamer Sturm Graz. In der letztjährigen eBundesliga- Saison lagen die Grün-Weißen (mit 82 Punkten) als Fünfter der Endtabelle nur zwei Zähler vor den sechstplatzierten Blackies (80 Punkte). Aus dem direkten Duell holten beide Teams die selbe Anzahl an Punkten. Rapid tritt dabei heuer mit Dominik Lampacher an, der in der Vorsaison noch die meisten Punkte für Altach eroberte (19).