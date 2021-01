Grund der Beschwerde: Das Europäische Parlament bietet allen Mitarbeitern in einem Testcenter Covid-19-PCR-Tests an. Allerdings würden die Daten bei der Registrierung im Intranet des Parlaments an Dritte weitergeleitet, so noyb. Abgeordnete hatten demnach entdeckt, dass die Website mehr als 150 Anfragen von Drittanbietern verschickte, darunter auch Anfragen an die US-Unternehmen Google und Stripe.