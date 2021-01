Schrecksekunde bei der ersten Abfahrt in Kitzbühel! Der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle geriet bei der Einfahrt in die Traverse in Rücklage und stürzte in weiterer Folge. Daraufhin schlug der Schnellste des ersten Trainings hart in den Zaun ein und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Cochran-Siegle klagt über Schmerzen in der Schulter.