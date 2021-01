Zwei 18-Jährige und ein 25-Jähriger beschlossen, mit Sturmhauben maskiert und mit einer Softgun und einem Baseballschläger bewaffnet bei einem 22-Jährigen in Munderfing einzufallen, um dort eine größere Menge Suchtmittel zu erbeuten. Die Beschuldigten gelangten durch die unversperrte Haustüre in das Gebäude und stürmten in das Zimmer des 22-Jährigen. In dem Raum befanden sich neben dem 22-Jährigen auch seine 18-jährige Exfreundin und ein 20-Jähriger.