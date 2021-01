Gab es in der Vorwoche in New Orleans noch milde Temperaturen, dürften die am Wochenende in Wisconsin unter den Gefrierpunkt sinken. Die Chance auf Schneefall ist gegeben, das wäre eventuell ein kleiner Vorteil für die Packers. „Wenn wir Fans und Schnee in einem NFC Championship Game haben, dann genieße ich das einfach mit den Jungs“, sagte Rodgers. „Ab jetzt gibt es keine Garantien. Wir müssen da rausmarschieren und unser Bestes geben, um eines der besten Teams in der Liga zu schlagen“, meinte Brady.