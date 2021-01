Sexistische Sprüche

Eine Frau hatte laut Medienberichten vom Donnerstag geschildert, dass bei der Corona-Testung von einem Soldaten ein sexistischer Spruch gemacht worden sei. Eine weitere soll kurz nach dem Test, bei dem sie ihre Daten bekannt geben musste, via Facebook von einem Soldaten kontaktiert worden sein. Aufgrund der zeitlichen Angaben einer Frau habe man die Teststraße in Graz genau festmachen können und auch sicherheitshalber die Soldaten der „Nachbar“-Teststraßen befragt, so der Oberst.