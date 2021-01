„Die Pandemie ließ ausländische Gäste ausbleiben, und trotz ,Urlaub in Österreich‘ sank die Bettenauslastung um 12,4 Prozentpunkte auf 24,1 Prozent“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Drei von vier Betten blieben also leer. „War schon die touristische Wintersaison 2019/20 eineinhalb Monate lang von Corona-bedingten Betriebsschließungen und Reisebeschränkungen betroffen, so fiel der Rückgang in der Sommersaison 2020 noch deutlicher aus.“