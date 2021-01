„Die außerordentlichen Erfolge der letzten Jahre, die wesentlich von Stephan mitgestaltet wurden, lassen uns mit Zuversicht in die gemeinsame Zukunft blicken“, sagte Salzburgs Vorstandsvorsitzender Harald Lürzer über den 49-Jährigen. Der Clubchef attestierte Reiter auch eine „souveräne Führung in dieser speziellen Zeit“. Die Salzburger starten am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) mit einem Auswärtsspiel in Altach ins Bundesliga-Frühjahr, das wegen der Coronavirus-Maßnahmen erneut ohne Stadion-Zuschauer beginnt.