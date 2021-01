Anonyme ID statt Telefonnummer

Um das zu ermöglichen, verzichtet der kostenlos via teleguard.com für iOS (ab Version 9) und Android (ab Version 5.0.3.) erhältliche Messenger der Schweizer auf eine Identifikation per E-Mail oder Telefonnummer. Stattdessen erhält jeder Nutzer bei der Anmeldung seine eigene TeleGuard-ID - die sei „völlig anonym, auch für uns“, schreibt Swisscows. Da die Server des Unternehmens zudem in der Schweiz stünden, unterstehe man nicht den Datenschutzgesetzen der EU oder USA und müsse keine Daten weitergeben. TeleGuard sei aber dennoch DSGVO-konform.