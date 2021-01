Skifahrer: Nur kurzer Blick auf Mausefalle drin

Entlang der Strecke und oben am Start das gleiche Bild: Zäune, Gitter, Security-Posten. Die Parallel-Streif ist tabu, in normalen Jahren konnten Skifahrer (mit Bezahlung des Eintritts) besondere Blicke auf die Streif erhaschen. Heuer unterbindet dies die Pisten-Security. Mitarbeiter wie Harald und Roland aus Kärnten, die auf Skiern seit Jahren in Diensten des Rennens stehen. Das Kitzbüheler Skigebiet ist geöffnet, doch eine Annäherung an die Sperrzone lohnt sich kaum: Von der schwarzen Piste zum Walde-Lift sind die entfernte Mausefalle und die Steilhang-Einfahrt einsehbar. Es sind nur wenige Sekunden live - und einen Großbildschirm samt Kommentatorenstimme wie in anderen Jahren sucht man dort vergeblich.