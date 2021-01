„Wir konnten das nicht glauben!“ So beschrieb Josef Giefing den Moment, als er von Puchers Familie vom Ende der Bank erfahren hatte. Der Landwirt und frühere Bürgermeister in Krensdorf blickt auf 25 Jahre Geschäftsbeziehungen mit Pucher zurück. Giefing war Vorsitzender des Aufsichtsrates und an der Spitze der Genossenschaft. Pucher hat bestimmt, der Aufsichtsrat zugestimmt – so fielen Entscheidungen. Im Gremium saßen Mitglieder aus Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk – bankspezifische Ausbildung hatte keiner. „Wir hatten keinen Grund an Pucher zu zweifeln. Im Nachhinein weiß man mehr“, sagte Giefing. Auf die Frage zum Verdacht auf fingierte Sitzungsprotokolle gab er keine vollständige Antwort. Letzte Frage: „Haben Sie jemals nachgedacht, ob 3000 Euro brutto pro Monat für ein paar Sitzungen im Jahr gerechtfertigt sind?“ Antwort: „Es war Puchers Entscheidung. Er hat gesagt, das Geld steht mir zu!“