Mega-Serie gerissen

Der Titelverteidiger hat in der Liga nun zum vierten Mal in Folge kein Tor erzielt und wartet bereits seit fünf Partien auf einen vollen Erfolg. Den entscheidenden Treffer erzielte Ashley Barnes in der 83. Minute per Elfer. Liverpool verpasste als Vierter der Tabelle damit den Anschluss an das Spitzentrio. Für Liverpool war es außerdem die erste Heimniederlage in der Premier League seit April 2017 bzw. 68 Spielen.