Nachdem Joe Biden am Mittwoch als US-Präsident angelobt worden war, unterschrieb er kurze Zeit später zahlreiche Erlässe, mit denen er Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig machte. So leitete er die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen ein und stoppt die von Trump geplante Trennung von der WHO.