Fazit - CBD wird noch erforscht

Cannabis, THC und auch CBD in Verbindung mit THC sind durchaus in der Forschung präsent. Doch erst seit vergleichsweise kurzer Zeit konzentrieren sich Wissenschaftler auf reines CBD und dessen gesundheitlichen Faktor. Das, was bislang offiziell herausgefunden wurde, ist schon vielversprechend.



Glücklicherweise ist CBD ein Mittel, welches so vielseitig wirken kann, dass es durchaus mal begleitend zu anderen Therapien ausprobiert werden kann.