Um 10 Uhr hätte es losgehen sollen. In der Nacht hat es aber viel geschneit. Daher beginnt die Abfahrt der Damen in Crans-Montana erst um 13.15 Uhr. geht es los. Die Voraussetzungen für einen österreichischen Abfahrtspodestplatz wie zuletzt in St. Anton scheinen am Freitag und Samstag in Crans-Montana für Österreichs Ski-Damen nicht so günstig zu sein. Tamara Tippler als Zweite vom Arlberg war am Donnerstag im Training wie am Vortag beste Österreicherin, Platz sechs nach Rang 13 lässt sie aber nicht zum engsten Favoritinnenkreis zählen. Ihr Rückstand auf die norwegische Trainingsschnellste Kajsa Vickhoff Lie betrug 0,76 Sekunden. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.