Gegen 10 Uhr war der Landwirt mit Forstarbeiten in seinem Wald in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes wurde er von einem Ast an beiden Schultern getroffen und erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers.