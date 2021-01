Mich kann der zweifache Olympiasieger aus Kärnten mit seiner gestrigen Trainingsfahrt nicht täuschen: Er ist in Topform! Das hat er ja auch mit seinem Sieg in Bormio gezeigt - und das ist für mich eine der schwersten Abfahrten überhaupt. Und was er auf der Streif zu leisten imstande ist, hat „Mothl“ mit seinem Abfahrtserfolg im Vorjahr unter Beweis gestellt. Er ist ein technisch richtig guter Skifahrer, gehört zur absoluten Elite dieser Sportart. Man sieht ihm regelrecht an, dass er Skifahren über alles liebt. Und Mayer ist auch ein echter Draufgänger. Eine Mischung, die ihn eigentlich zu einem Seriensieger machen müsste. Aber was noch nicht war kann ja jetzt noch kommen.