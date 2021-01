Fritz Strobl, zweifacher Sieger und seit 2000 Inhaber des Streckenrekordes, beschreibt das so: „Ich war schon so oft hier - aber jedes Mal, wenn ich das sehe, beginnt mein Herz so richtig zu rasen.“ Auch die Erinnerungen an all die schweren Stürze kommen dabei wieder hoch. Etwa an jenen seines Freundes Hansi Grugger, der nach seinem fürchterlichen Sturz in der Mausefalle vor zehn Jahren ums Überleben kämpfte und heute gottlob wieder ganz gesund ist.