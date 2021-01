„Wir waren erschüttert, wie armselig die Menschen dort leben müssen. Das Erdbeben hat ihnen das Wenige, was sie hatten, genommen“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai, der den Hilfskonvoi mit Abschnittskommandant Wolfgang Grilz organisiert hat. „Danke an alle Kameraden, die bei der reibungslosen Organisation und Abwicklung geholfen haben“, so Monai.