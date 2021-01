Es ist zu wenig, aber kaum zu ändern, denn es war schwierig, in der Corona-Zeit Gegner zu bekommen. Ein Testmatch musste deshalb ja kurzfristig sogar abgesagt werden. Die Winterpause war aber nicht so lange, die Jungs sind fit. Wir haben auch im Training viel an Verbesserungen gearbeitet, viel an Zeit ins Videostudium investiert. Diese Phase war wichtig für die Taktik-Lehre.