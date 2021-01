Deutschlands Handballern droht bei der WM in Ägypten die vorzeitige Heimreise. Durch die zweite Turnier-Niederlage beim 28:32 gegen Europameister Spanien zum Auftakt der Hauptrunde hat das Team von Alfred Gislason nur noch minimale Chancen auf den Viertelfinaleinzug und das Weiterkommen nicht mehr in den eigenen Händen. Mit zwei Punkten belegt die DHB-Auswahl in der Gruppe I nur den vierten Platz.