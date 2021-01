Der Vorfall passierte noch zu Zeiten des ersten Lockdowns – am 25. März 2020. Damals hat der Mann (53) in der Gemeinde Unternberg seine Lebensgefährtin bedroht und mit einem Militärmesser angegriffen, geht aus der Anklage hervor. Die Waffe soll er ihr dabei an den Hals gesetzt und sie verletzt haben. Eine Schnittverletzung, die genäht werden musste. Für die Anklagebehörde hätte der Vorfall schlimmer ausgehen können: Sie klagte den 53-Jährigen zum Vorwurf des versuchten Mordes an. Er muss sich auch weiteren strafrechtlichen Vorwürfen stellen, wie gefährliche Drohung und Körperverletzung.