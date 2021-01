Krispl hat jetzt die höchste Inzidenzzahl

Über den Grund für die hohen Zahlen rätseln Experten weiterhin. Aber: Mehrere private Treffen dürften Auslöser für viele kleinere Cluster sein. In Krispl etwa soll es jüngst eine größere Geburtstagsfeier gegeben haben, auf der sich einige Einwohner infiziert haben dürften. Die Inzidenzzahl schnellte in die Höhe (1716) und ist derzeit nirgendwo höher als in der beschaulichen Tennengauer Gemeinde. Auch Bürgermeister Andreas Ploner (ÖVP) wurde positiv auf Covid-19 getestet. Momentan gibt es in Krispl 20 aktiv Corona-Infizierte.