Die EU und somit Österreich haben von AstraZeneca am meisten bestellt. Just hier ist der Weg zur Marktzulassung holprig. Nach anfänglicher Unsicherheit über die Wirksamkeit stehen die Mühlen wieder still. Der Impfstoff wird überarbeitet, er soll dann auch gegen Mutationen des Virus SARS-CoV-2 wirken. Jener von Biontech/Pfizer tut das ja - zumindest vorerst. Das kann sich naturgemäß jederzeit ändern.