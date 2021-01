Keine Pflegekraft zu finden

Es bräuchte also die Unterstützung einer medizinisch ausgebildeten Pflegekraft, die regelmäßig für einige Stunden zu Familie Altendorfer kommt und die Pflege von Rosalie übernimmt. Damit die Betroffenen entlastet werden, sprich sich auch einmal in Ruhe um die anderen Kinder kümmern, selbst einmal zum Arzt gehen oder ein paar Stunden am Stück schlafen können. Doch so eine Pflegekraft ist in ganz Tirol nicht zu finden. Auch bietet das Land Tirol keine Anlaufstellen für derartige Fälle – im Gegensatz zu anderen Bundesländern.