Zum Ende des Tages noch ein Update, wie es am Donnerstag, 21. Jänner, rund um Corona in Oberösterreich aussieht. Angesichts der von Politikern so stark propagierten und beworbenen Impfung, wirkt eine Zahl bescheiden: 3206 Impfungen von Ü80-Oberösterreichern außerhalb von Senioren-und Pflegeheimen.