Bürgermeister für Impf-Disziplin: „Soll es Sanktionen für Impf-Vordrängler geben?“ fragten wir gestern via krone.at unsere Leser. Drei Viertel antworteten mit Ja. Wir wollten aber auch erfahren, was Bürgermeister darüber denken, dass sich Kollegen Corona-Impfungen erschummeln, sich vordrängen. Also befragten „Krone“-Reporterinnen und -Reporter in ganz Österreich Gemeindechefinnen und -chefs zum meistdiskutierten Thema dieser Tage. Die einhellige Meinung der Bürgermeister: Das geht gar nicht, Impfdisziplin wäre das Gebot der Stunde. Besonders eindringlich formuliert es etwa die SPÖ-Bürgermeisterin aus dem burgenländischen Deutsch-Kaltenbrunn: „Die Stellung als Bürgermeister auszunutzen, um so rascher an eine Impfung zu kommen, ist schlichtweg Amtsmissbrauch und inakzeptabel.“ Der Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl formuliert es nicht weniger deutlich, spricht von „absolut inakzeptablem Verhalten“ und fordert: „Wenn man wirklich ein Vordrängler ist, sollte man dafür dann auch die Verantwortung übernehmen.“ Ob es da reicht, sich zu entschuldigen, wie es jetzt der schwerst angeschlagene Bürgermeister aus Feldkirch in Vorarlberg versucht hat?