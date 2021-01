Jahr wiederholen soll keine Nachteile bringen

Sie ist sich mit Joris Gruber, Landes-Elternvertreter an Gymnasien und Höheren Schulen, einig, wenn es um die Qualität des Distanz-Unterrichts geht: „Es ist eine andere Art des Lernens, sollte so schnell wie möglich beendet werden.“ Dass viele Lehrer am Stoff festhalten, teils mehr verlangen, kritisiert Gruber: „Manche Lehrer starten voll durch.“ Einige Schüler schaffen es, viele verlieren den Anschluss. Gruber: „Wer dieses Jahr wiederholen will, soll keine Nachteile haben. Außerdem stellen wir das Semesterzeugnis in Frage. Es erzeugt Druck, der nichts bringt.“ Die Schulnachricht müsse ausgesetzt werden - und es brauche generell klare Regeln für die Benotung in diesem Ausnahmejahr.