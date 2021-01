Einige Menschen fürchten künftig eine „Impfpflicht durch die Hintertür“ - etwa durch Vorgaben bei Reisen oder Veranstaltungsbesuchen - in Kauf nehmen zu müssen, sollten sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine Dachdecker-Firma aus Niederösterreich sorgt nun aber mit genau dem umkehrten Fall für Aufsehen: So will der Chef angeblich nur noch Personen einstellen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft wurden. Warum? Weil er fürchtet, dass Geimpfte „gleich krank werden“.