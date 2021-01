Ober-Lauser Andreas Hinker wird die Aufzeichnungstage in Bad Kleinkirchheim so schnell nicht vergessen. „Wir waren alle in einer Blase, sind ständig getestet worden, ab 19 Uhr durften wir nicht mehr aus unseren Zimmern.“ Was den Künstlern aber meisten fehlte, waren die Fans – so schlüpften eben die Stars selbst in die Publikumsrolle.