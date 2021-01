„Hans Dichand hat als Blattmacher ein Sensorium dafür gehabt, was den Menschen in Österreich unter den Nägeln brennt, was sie bewegt, was sie aufregt und was ihnen wichtig ist“ - das schreibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Spezialausgabe der „Krone bunt“ für den kommenden Sonntag. Sie ist ganz Hans Dichand gewidmet, der dieser Tage 100 Jahre alt geworden wäre.