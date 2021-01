Der Fund des antiken Friedhofes beim Ausbau der Ostautobahn sorgte für großes öffentliches Interesse. „Dabei sind in diesem Bereich sicher noch weitere Schätze verborgen“, weiß Experte Franz Schmitzhofer. Denn hier wurden Fleisch und Getreide für die römischen Garnisonen in Carnuntum produziert. Der frühere Bürgermeister von Bruckneudorf befasst sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Römer in der Region: „Schon beim seinerzeitigen Bau der A 6 wurden 6000 Artefakte wie Vasen, Schmuck und Münzen gefunden.“