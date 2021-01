Obwohl die Impfungen in den Altenwohn- und Pflegeheimen zügig voranschreiten, kommt es dennoch zu Clustern in den Einrichtungen. Derzeit gibt es in sechs Häusern Corona-Fälle, wobei es sich bei den meisten um kleinere Cluster handeln dürfte. In einer Einrichtung in Stegersbach sind allerdings mehrere Personen betroffen. Insgesamt 32 Fälle sind dort bekannt.