Zwei „Großereignisse“ haben die Anfragen in der Konsumentenschutzabteilung rasant ansteigen lassen. Zum einen die Pandemie, die ab März für Absagen von Reisen, Flügen und zahlreichen Kultur- und Sportveranstaltungen führte. „Die Auswirkungen in der Reise-Branche waren schlimmer als erwartet. Die Anfragen reichten von normalen Stornos über rechtliche Möglichkeiten bei Absagen bis hin zu Sorgen vor Reiseantritten“, resümiert Konsumentenschutzabteilungsleiter Christian Koisser. Ein Problem sei vermehrt die Bereitstellung von Gutscheinen vonseiten der Veranstalter gewesen. „Anstatt bereits bezahltes Geld zurückzuüberweisen, wurden Kunden Gutscheine angeboten. Dadurch tragen aber die Konsumenten ein enormes Insolvenzrisiko“, so Koisser. So sei es beispielsweise vereinzelt zu Fällen gekommen, in denen Fluglinien pleitegingen und Kunden auf dem Verlust sitzen blieben. Eine Prognose für 2021 will der Experte nicht wagen. Fragen rund um Reisen werden ihn und sein Team wohl auch dieses Jahr beschäftigen: „Vor allem natürlich, inwieweit diese überhaupt möglich sind und welches Risiko bei Buchungen besteht. Corona alleine ist kein Rücktrittsgrund.“ Auch die Fortzahlungen von Mitgliedsbeiträgen für eigentlich geschlossene Fitnessstudios veranlasste Konsumenten vermehrt dazu, Rat zu suchen.