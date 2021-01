Im Jahr 1866 wurde die „Lodenstampfe“ in Pruggern erstmals erwähnt, 1929 wurde diese zur Strickerei umgewandelt und ging an die Familie Huber; dort und bei ihnen ist sie heute noch. Und die Hubers arbeiten mit ganz viel Herzblut an den gewalkten Kleidungsstücken. Teils noch auf Maschinen, die 50 Jahre alt sind, kombiniert mit hochtechnisierten Geräten. Die Produktion verbindet Tradition mit Moderne genauso wie das die Produkte tun: Mit Jahrhunderte altem Handwerk gemacht - heutzutage als Qualitätsstück sehr gefragt. Vom Fäustling über Socken bis zur Weste!