Vor allem jene, die dringend Bedarf an einem Corona-Schutz haben, sind enttäuscht. So erzählt etwa der „Krone“-User „Ernoe“: „Ich bin selbst Risikopatient, bald 66 Jahre alt. Als ich bei meiner Gemeinde nachfragte, ob und wann man sich impfen lassen kann, wurde mir mitgeteilt, ich solle mich an meinen Hausarzt wenden. Obwohl ich erfahren habe, dass im Pflegeheim Gemeindeangestellte geimpft wurden. Und noch dazu überall die Aussage sonst wäre der Impfstoff kaputt gegangen. Ich habe meiner Gemeinde meine Daten mitgeteilt und hinzugefügt, dass ich jederzeit erreichbar wäre und in 10 Minuten im Pflegeheim wäre.“