Am Freitag, dem 22. Jänner 2021, sprechen um 21.20 Uhr in ORF 2 im persönlichen Talk mit Vera Russwurm Vater und Tochter über ihre ganz spezielle Beziehung, über ihre vielen Reisen in alle Welt, aber auch davon, Hilfe dort zu leisten, wo sie gerade notwendig ist. So erzählen Karl und Gloria von ihren gemeinsamen Erfahrungen in Beirut, als sie 2020 vor Ort Soforthilfe geleistet haben. Und sie erklären, warum der Name Habsburg „ein Türöffner, aber auch das Gegenteil davon“ sein kann.