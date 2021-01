Und so gehen etwa die gehörlose Maria, 21, oder Basketballerin Mareike ins Rennen. Da muss offenbar auch eine rot-weiß-rote Teilnehmerin her. Und so „verkauft“ PRO 7 die 21-jährige Jasmin einfach als österreichische Kandidatin - obwohl diese eine gebürtige Passauerin ist und nur in Wien studiert. In ihrer Freizeit geht sie reiten, boxen und snowboarden: „Bei der Anmeldung dachte ich, dass ich gar nicht so weit kommen würde. Jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt!“