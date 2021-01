In der laufenden Phase 1 der Tiroler Impfstrategie werden vornehmlich jene Personen geimpft, für die eine Covid-Infektion die größte Gefahr bzw. das größte Risiko darstelle - darunter die Bewohner und Mitarbeiter in Alternwohn- und Pflegeheimen sowie jene, die im Gesundheits- und medizinischen Bereich und in weiteren exponierten Bereichen tätig seien, hieß es. Deshalb sollen als nächstes noch in dieser oder in der kommenden Woche 200 niedergelassene Ärzte, 200 Zahnärzte, 300 Mitarbeiter des Rettungsdienstes, 400 Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialsprengel und 300 Mitarbeiter in der Behindertenhilfe geimpft werden.