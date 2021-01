Die Schnupfen-Boxen, die in Summe bis zu 3000 Menschen pro Tag empfangen können, bleiben laut Hacker vorerst auf unbestimmte Zeit in Betrieb. Wobei der Stadtrat am Donnerstag bekräftigte, dass zumindest einige davon mittelfristig zu Impfstellen umfunktioniert werden könnten. Für genaue Planungen sei es jetzt aber noch zu früh.