Heuer nur 31.000 Sitzplätze

In konkreten Zahlen bedeutet dies: 2020 gab es am Rennwochenende 110.000 Sitzplätze, in diesem Jahr sind es 31.000. Zughalte wurden im Vorjahr insgesamt 300 gezählt, heuer werden es nur 150 sein. Und dennoch ist die Botschaft klar: Es gibt nichts zu sehen, jede Zugfahrt in die Gamsstadt wird sich nicht lohnen.